Com o golo em Vila do Conde, Haris Seferovic tornou-se no jogador do Benfica que mais golos marca na condição de suplente utilizado.



Desde o início da temporada, os encarnados têm 17 tentos marcados por futebolistas lançados por Bruno Lage no decorrer das partidas. O internacional suíço lidera a lista com cinco golos (tem sete no total) à frente de Vinícius que marcou quatro.



Com três golos, Rafa Silva surge logo a seguir no quadro de jogadores que mais vezes marcam quando começaram no banco. Pizzi, Chiquinho, RDT e Caio Lucas foram os outros jogadores que repetiram a proeza.



Refira-se que foram contabilizados os jogos das águias para todas as provas.



Golos de Seferovic a partir do banco:



Liga Campeões: Benfica-Leipzig - um golo

Liga Campeões: Lyon-Benfica - golo

Taça de Portugal: Benfica-Rio Ave - dois golos

Liga: Rio Ave-Benfica - um golo