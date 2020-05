O Benfica regressou esta segunda-feira aos treinos coletivos, mais de 60 dias depois da paragem forçada devido à pandemia de covid-19.

Os encarnados já tinham regressado aos trabalhos há duas semanas, mas com o plantel separado em quatro grupos. Esta manhã, no entanto, Lage já orientou a sessão com todos os jogadores ao mesmo tempo, de acordo com a informação publicada pelo clube da Luz.

O Benfica continua a preparar o regresso da Liga, agendado para o dia 4 de junho. O primeiro jogo das águias é frente ao Vitória de Setúbal.