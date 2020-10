Leandro Mendes, treinador adjunto do Moreirense, esteve na sala de imprensa dos Arcos e falou sobre as inúmeras baixas na equipa. Até Ricardo Soares, o treinador principal, não pôde estar presente pois está infetado com a covid-19:



«Não vale a pena arranjar justificações. Não considero limitador ter só cinco suplentes. Demos uma boa resposta. Não entrámos bem, mas[PJC1] melhorámos e só nos faltou mais agressividade no setor ofensivo. Não tivemos a capacidade de ferir mais o Rio Ave. E até chegámos com facilidade às zonas de ataque.»



«Gostávamos de ter mais jogadores, mas não tínhamos. Temos de nos agarrar ao que temos e tenho de enaltecer os meus jogadores. Fizemos um bom jogo, faltou-nos mais agressividade atacante.»



[sobre as baixas para a receção ao Paços de Ferreira]



«Vamos ter mais um adversário competente, mas temos muita gente com qualidade e jovens com vontade. Daremos uma boa resposta.»