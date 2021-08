*por Rui Almeida Santos

Figura: Leandro Silva

O golo inflaciona a nota, confessamos, mas Leandro é, ao lado de Pedro Moreira, um dos dínamos do Arouca. Todo o jogo da equipa comandada por Armando Evangelista passa pelos seus pés e, sem a bola, é o médio quem dita leis. Um regresso à Liga que se saúda.



Momento do jogo: golo anulado ao Famalicão, 90+7



O último lance do encontro foi, também, o mais polémico. Batubinsika disputou a bola com Velázquez no interior da área do Arouca e rematou para o 2-2. Alertado pelo VAR e após largos minutos a ver as imagens do lance, o juiz do encontro decidiu anular o lance por considerar mão na bola do jogador do Famalicão.



Outros destaques:

Quaresma: lateral possante, com grande propensão ofensiva e uma confiança à prova de bala. As constantes subidas pelo flanco esquerdo deram dinamismo ao ataque do Arouca e no momento defensivo foi uma limpeza. Na retina ficam um remate perigoso, perto do intervalo, e um desarme a Ivo Rodrigues, num lance em que ganhou muitos metros ao avançado famalicense.

Ivo Rodrigues: qualidade técnica, velocidade e critério na decisão. No regresso a Arouca, Ivo Rodrigues foi o mais esclarecido no ataque do Famalicão. Só lhe faltou o golo para ter assinado uma exibição de mão cheia.

Fernando Castro: na estreia a titular na Liga, só não conseguiu parar o remate do isolado Bruno Rodrigues. Travou duelos imponentes com Ivo Rodrigues e Ivan Jaime, dos quais saiu invariavelmente vencedor. Com o regresso de Victor Braga, após cumprir castigo, fica a dúvida sobre quem será o dono da baliza do Arouca daqui em diante.