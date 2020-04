Apenas com mais um ano de contrato com o Leicester, Adrien Silva reiterou a vontade de regressar ao Sporting.



«Tenho uma espinha atravessada na garganta por não ter conseguido ser campeão no Sporting. Quem sabe um dia... Espero ter muitos mais anos para chegar ao fim da carreira e com um desses objetivos», disse, citado por «A Bola», numa conversa nas redes sociais com Miguel Maia, figura do voleibol do clube.

Miguel Maia apelou ao internacional português que voltasse o mais rápido possível. O médio confessou que olha para o ex-clube como «uma opção muito válida».



«Sempre disse que podia ser uma opção muito, muito válida. Logo veremos o que vai acontecer», admitiu.

Adrien Silva, recorde-se, deixou o Alvalade 2017.