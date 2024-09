A União de Leiria vai disputar os seus dois próximos jogos caseiros, ante Marítimo e Felgueiras, em Rio Maior, devido ao estado do relvado do Estádio Dr. Magalhães Pessoa, interditado pela Liga na sequência da realização do Rockin’1000, concerto com a maior banda de rock do mundo, no passado dia 14.

«É com enorme tristeza que a União de Leiria – Futebol, SAD informa todos os sócios e adeptos unionistas que os próximos dois jogos na condição de visitado não vão poder ser realizados em casa, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria. Apesar das garantias dadas pelo município em como a realização do Rockin’1000 não iria inviabilizar a realização dos jogos da União de Leiria em casa, o relvado ficou sem condições, tendo sido interditado pela Liga Portugal para qualquer tipo de atividade», refere a U. Leiria, em comunicado.

A SAD da U. Leiria refere que «não consegue assegurar quando poderá voltar a jogar em casa, uma vez que o campo precisa de uma intervenção profunda para poder ter condições para a prática da modalidade, esperando que esta situação se resuma somente aos próximos dois jogos».

Assim, é no Estádio Municipal de Rio Maior que a U. Leiria vai receber o Marítimo, em jogo agendado para 29 de setembro (15h30) e o Felgueiras, a 11 de outubro (18 horas), em jogos das 6.ª e 8.ª jornadas, respetivamente. «A União de Leiria agradece ao CS Marítimo a troca do horário do jogo (inicialmente previsto para as 20:30 horas) de forma a facilitar a deslocação da família unionista, bem como ao município de Rio Maior e ao Casa Pia AC pela disponibilidade do estádio», conclui a U. Leiria.

A Liga também deu conta, em comunicado, da alteração de estádio para estes dois jogos.