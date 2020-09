[artigo atualizado às 16h16]



Tal como o Maisfutebol adiantou, Rui Pedro rescindiu contrato com o FC Porto e foi anunciado oficialmente como reforço do Leixões.



O avançado de 22 anos despediu-se dos dragões através de uma mensagem nas redes sociais. «Não preciso de dizer nada, porque não ficou nada por dizer nem fazer, só quero agradecer a Deus, à minha família e à minha estrela que está a olhar por mim, hoje e sempre. Obrigado FC Porto por tudo. Não é o fim da nossa história, são apenas umas reticências», escreveu.



Rui Pedro chegou ao emblema azul e branco em 2012, ou seja, há oito anos. Fez dois golos em 13 partidas pela equipa principal do FC Porto.