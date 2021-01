Léo Jardim, aos pontos

Amir podia muito bem estar nesta eleição, mas não está por poucos pontos. O guardião brasileiro do Boavista foi chamado a intervir mais vezes e com igual eficácia, com defesas seguras que ajudaram a manter a equipa a acreditar na estratégia de Jesualdo Ferreira.

Momento: 14 minutos, Amir a meias com o poste

Angel Gomes surge isolado por Elis e remata colocado, mas o guardião do Marítimo desvia com a ponta dos dedos, levando o esférico a tocar ainda no poste ainda antes de sair. Um golo tão cedo teria feito bem ao jogo...

Outros destaques:

Rodrigo Pinho

Voltou a marcar, mas desta vez não contou. Não desistiu e continuou à procura do golo, e também a trabalhar para os colegas, nomeadamente Joel, pudessem lá chegar. Nova exibição de classe.

Zainadine e Léo Andrade

O Marítimo voltou a jogar com três centrais, mas estes dois revelaram-se mais fundamentais que René Santos, pela entrega dedicada durante todo o jogo, com um excelente posicionamento no terreno para travar a conclusão de várias transições contrárias.

Chidozie e Cristian Castro

Entrega total ao jogo. A dupla de centrais do Boavista esteve irrepreensível ante os muitos cruzamentos que sobrevoaram a sua área. Mas também pelo chão revelaram-se quase intransponíveis.

Angel Gomes

Foi o maestro das transições axadrezadas, quase sempre a decidir rápido e com passes bem medidos.