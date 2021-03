O Benfica informou que Leo Kokubo renovou contrato com o clube.



O guarda-redes de 20 anos vive a terceira época ao serviço dos encarnados, de onde chegou dos japoneses do Kashiwa Reysol. O guardião nipónico brilhou numa partida contra os juvenis das águias na Alkass Internacional Cup, no Qatar, acabando por transferir-se para a Luz.



Kokubo assumiu-se «feliz» por continuar no Benfica e manifestou ainda ambição de permanecer no Benfica e de chegar à equipa principal.



«Quero ficar no Benfica por muitos mais anos e continuar a trabalhar para chegar à equipa A», referiu, em declarações à BTV.



A duração do novo vínculo do japonês, habitualmente utilizado nos sub-23, não foi divulgada.