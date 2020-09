O avançado equatoriano Leonardo Campana é oficialmente reforço do Famalicão.

O jogador, de 20 anos, chega à equipa minhota por empréstimo do Wolverhampton.

Campana é internacional jovem pelo seu país, tendo no ano passado representado o Equador no Mundial de sub-20, no qual os sum-americanos conquistaram o terceiro lugar.

Recorde-se que a 11 de setembro o Maisfutebol já tinha dado conta da forte possibilidade de este negócio se concretizar.