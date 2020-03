O Boavista saiu de Tondela com um ponto na bagagem mas com uma má notícia.

Marlon saiu já perto do final da primeira parte, devido a lesão. O jogador pareceu claramente maltratado, após um choque com o colega de equipa Helton Leite. O primeiro prognóstico aponta para uma fratura no osso zigomático.

«É grave. Marlon foi para o hospital de Santo António, no Porto. Sofreu uma fratura do zigomático, é essa a suspeita», revelou a assessora de imprensa do clube axadrezado, à margem da conferência pós-jogo.

O osso zigomático, na face, é conhecido por ser o osso mais duro no corpo humano. O jogador foi visto a sair do estádio muito maltratado, com a face inchada, e com um dos olhos tapado devido a esse mesmo inchaço na zona afetada.

O brasileiro, reforço desta época e recém-regressado à equipa, será agora avaliado e aguardam-se novos desenvolvimentos sobre a sua lesão.