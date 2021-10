O futebolista do Boavista, Miguel Reisinho, foi operado esta sexta-feira a uma lesão no joelho esquerdo, sofrida num treino, há sensivelmente duas semanas.

«Miguel Reisinho foi submetido com sucesso, esta sexta-feira, a uma ligamentoplastia do cruzado anterior do joelho esquerdo», informou o Boavista, em comunicado, acrescentando que a previsão é que «o atleta tenha alta hospitalar no domingo, iniciando depois o período de recuperação».

Reisinho, médio de 22 anos, fez quatro jogos oficiais pelo Boavista esta temporada.

Antes desta lesão, que o deve deixar de fora por alguns meses, Miguel Reisinho já tinha sofrido uma lesão no mesmo joelho, que o deixou de fora da competição mais de meio ano em 2020/2021.