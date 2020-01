Luther Singh é baixa no Moreirense para as próximas oito semanas depois de ter fraturado o pé no ultimo treino antes do encontro com o Paços de Ferreira, deste domingo.

«O Luther não foi opção para este jogo e ficará nas próximas oito semanas», disse o treinador Ricardo Soares aos jornalistas, após a derrota do Moreirense com o Paços de Ferreira.

Outra ausência por lesão foi também de Steven Vitória. «No último treino, teve um problema no adutor e nós entendemos que era muito arriscado e que ele não tinha condições físicas desejáveis para um jogo desta intensidade», explicou o técnico.