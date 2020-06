Carlos Carvalhal não pode contar com Júnio Rocha para o que falta da temporada. O defesa lesionou-se com gravidade no treino, tendo fraturado o perónio da perna esquerda.

A cirurgia decorreu na manhã desta segunda-feira, seguindo-se agora o habitual período de recuperação.

Nesta temporada, Júnio tem 10 jogos pela equipa principal dos vilacondenses.