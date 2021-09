Abel Ruiz sofreu uma lesão traumática no joelho esquerdo no último embate do Sp. Braga com o Tondela e, segundo os últimos exames que realizou, a recuperação pode prolongar-se entre duas a três semanas.

O avançado espanhol de 21 anos vai, assim, falhar o próximo jogo com o Santa Clara, bem como o duelo com os dinamarqueses do Midtjylland, para a Liga Europa, e ainda a receção ao Boavista.

Abel Ruiz, que esteve na última convocatória da seleção de Espanha, tem sido um dos jogadores mais utilizados por Carlos Carvalhal. O avançado espanhol participou em todos os oito jogos que o Sp. Braga fez esta época (1 na Supertaça, seis na Liga e 1 na Liga Europa), cinco deles como titular.