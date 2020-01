O avançado do Sporting, Luiz Phellype, foi esta quinta-feira operado para tratamento de uma rotura de ligamentos.

«Luiz Phellype foi submetido, com sucesso, a intervenção cirúrgica para tratamento da rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito. A cirurgia foi realizada, na quinta-feira, no Hospital da CUF Descobertas pelos Cirurgiões Pedro Pessoa e Nuno Oliveira», diz o Sporting numa nota publicada no site do clube.

LEIA MAIS: todas as notícias sobre o Sporting

O avançado lesionou-se no jogo frente ao Marítimo e não deverá voltar a jogar esta época.

Na manhã desta sexta-feira, o plantel dos leões, já com o regressado Francisco Geraldes, assim como toda a equipa técnica e o staff juntaram-se para lhe enviar uma mensagem de apoio: «Luiz Phellype, estamos todos contigo.»