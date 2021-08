A dois dias do reencontro com o Sp. Braga, agora para o campeonato depois da vitória na Supertaça, Ruben Amorim continua sem poder contar com Nuno Mendes.

O lateral-esquerdo internacional português prossegue o tratamento à lesão que o afastou da jornada inaugural e é baixa muito provável também com os arsenalistas.

De resto, segundo informa o Sporting, todos os jogadores treinaram na Academia de Alcochete às ordens de Ruben Amorim.