Ruben Amorim tem mais uma preocupação a dois dias da estreia na Liga: Nuno Mendes lesionou-se e não treinou esta quarta-feira, tendo-lhe sido diagnosticada uma entorse no tornozelo esquerdo.

O Sporting não divulga o tempo de paragem, mas tendo em atenção que mesmo as entorses de tornozelo de grau um (as menos graves) costumam ter um tempo de recuperação mínimo de cinco dias, então é expectável que o internacional português deve falhar a estreia no campeonato, frente ao Vizela, sendo muito pouco provável que consiga recuperar até lá.

Nuno Mendes junta-se desta forma a Pedro Porro no lote de indisponíveis, sendo que o lateral direito continua a contas com uma luxação da articulação tíbioperoneal do joelho direito, também não treina e não será opção para a primeira jornada.

Recorde-se que o Sporting recebe o Vizela na sexta-feira, em Alvalade, a partir das 20.15 horas. Na preparação desse jogo, a formação leonina volta a treinar esta quinta-feira pelas 10 horas, em Alcochete. Mais tarde, pelas 18.30 horas, Ruben Amorim fala aos jornalistas em Alvalade, no Auditório Artur Agostinho.