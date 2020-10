Jan Vertonghen é o mais recente nome a integrar o boletim clínico do Benfica, tal como Jorge Jesus já havia confirmado no sábado.

O defesa belga tem uma fratura facial no «malar à direita», juntando-se a Samaris (tendinopatia do Aquiles direito), Svilar (infetado com covid-19) e Taarabt (lesão no adutor direto), falhando todos o jogo diante do Farense, neste domingo.