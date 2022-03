A jornada 26 da I Liga portuguesa de futebol abre esta sexta-feira com o Benfica-Vizela no Estádio da Luz e termina na segunda-feira, com o Moreirense-Sporting, em Moreira de Cónegos.

Pelo meio, no sábado há quatro jogos, o Famalicão-Santa Clara, o Estoril-Portimonense, o Arouca-Paços de Ferreira e o Belenenses-Boavista. No domingo, é dia de o líder FC Porto receber o Tondela, já depois do duelo Marítimo-V. Guimarães e antes do Sp. Braga-Gil Vicente, este um duelo minhoto que pode reacender a disputa do quarto lugar ou deixá-la mais decidida.

Veja, neste artigo, os lesionados, os castigados e os convocados de cada equipa, num artigo que está em permanente atualização. Em paralelo, pode acompanhar tudo sobre a 26.ª jornada da I Liga, ao minuto, no Maisfutebol.

SEXTA-FEIRA, 11 DE MARÇO

Benfica-Vizela (20h15)

Benfica

Lesionados: Lucas Veríssimo, Rodrigo Pinho, Seferovic, Yaremchuk (em dúvida).

Castigados:

Convocados: Helton Leite e Odysseas; Vertonghen, Tomás Araújo, André Almeida, Morato, Grimaldo e Valentino Lazaro; Diogo Gonçalves, Weigl, Paulo Bernardo, Gil Dias, Nemanja Radonjic, Taarabt, Meïte, Rafa, João Mário e Everton; Darwin Núñez, Gonçalo Ramos e Henrique Araújo.

Vizela

Lesionados: Ivanildo Fernandes, Raphael Guzzo.

Castigados:

Convocados:

SÁBADO, 12 DE MARÇO

Famalicão-Santa Clara (15h30)

Famalicão

Lesionados: Alex Nascimento, Diogo Figueiras, Iván Jaime, Ivo Rodrigues.

Castigados:

Convocados:

Santa Clara

Lesionados: Costinha.

Castigados:

Convocados

Estoril-Portimonense (15h30)

Estoril

Lesionados: Lucas Áfrico, Rui Fonte.

Castigados: Raúl Silva.

Convocados:

Portimonense

Lesionados: Achraf Lazaar, Pedrão, Ricardo Matos.

Castigados: Fahd Moufi.

Convocados

Arouca-Paços de Ferreira (18h00)

Arouca

Lesionados: Fernando Castro, Sema Velázquez, Oday Dabbagh, Wellington Nem.

Castigados: Eboué Kouassi.

Convocados:

Paços de Ferreira

Lesionados: Flávio Ramos, João Vigário, Jorge Silva, N’Dri Koffi.

Castigados:

Convocados

Belenenses-Boavista (20h30)

Belenenses

Lesionados: Nilton Varela, Sandro, Phete.

Castigados: Yaya Sithole.

Convocados:

Boavista

Lesionados: Miguel Reisinho.

Castigados:

Convocados

DOMINGO, 13 DE MARÇO

Marítimo-V. Guimarães (15h30)

Marítimo

Lesionados:

Castigados:

Convocados:

V. Guimarães

Lesionados: Tomás Händel.

Castigados:

Convocados:

FC Porto-Tondela (18h00)

FC Porto

Lesionados: Manafá, Pepe.

Castigados:

Convocados:

Tondela

Lesionados: Jota Gonçalves.

Castigados: Ricardo Alves, Salvador Agra.

Convocados:

Outros motivos: Simone Muratore (problemas de saúde).

Sp. Braga-Gil Vicente (20h30)

Sp. Braga

Lesionados: Lucas Mineiro, Roger, Sequeira.

Castigados:

Convocados:

Gil Vicente

Lesionados: Ziga Frelih, Murilo Souza.

Castigados: Aburjania.

Convocados:

Impedido: Zé Carlos (emprestado pelo Sp. Braga).

2.ª FEIRA, 14 DE MARÇO

Moreirense-Sporting (20h15)

Moreirense

Lesionados: Sori Mané.

Castigados:

Convocados:

Sporting

Lesionados: Daniel Bragança, João Palhinha.

Castigados:

Convocados: