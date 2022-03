A 28.ª jornada da Liga arranca esta sexta-feira e logo com um jogo grande: o Sp. Braga recebe o Benfica no Minho. Segue-se um sábado com quatro jogos, tantos quantos no domingo, que termina com a receção do campeão Sporting ao Paços de Ferreira.

O líder FC Porto só entra em campo na segunda-feira para o fecho da jornada frente ao Santa Clara, no Dragão.

Confira os lesionados, castigados, outros indisponíveis e convocados das equipas para a 28.ª jornada da I Liga, que pode seguir, ao minuto, no Maisfutebol.

SEXTA-FEIRA, 1 DE ABRIL

Sp. Braga-Benfica (20h15)

Sp. Braga

Lesionados: Sequeira e Roger Fernandes

Castigados:

Convocados:

Benfica

Lesionados: Lucas Veríssimo, Rodrigo Pinho e Taarabt (em dúvida)

Castigados:

Convocados: -

--

SÁBADO, 2 DE ABRIL

Belenenses-Portimonense (15h30)

Belenenses

Lesionados: Nilton Varela e Yohan Tavares

Castigados:

Convocados:

Portimonense

Lesionados: Sapara, Pedrão e Ricardo Matos

Castigados:

Convocados:

--

Estoril-Vizela (18h)

Estoril

Lesionados: Lucas Áfrico

Castigados:

Convocados:

Vizela

Lesionados: Marcos Paulo, Ivanildo, Koffi (em dúvida), Sarmiento (em dúvida), Guzzo (em dúvida) e Bruno Wilson (em dúvida)

Castigados:

Convocados: -

--

Arouca-Gil Vicente (18h)

Arouca

Lesionados: Pedro Moreira, Fernando Castro, Sema Velázquez, Wellinton Nem e Moses (em dúvida)

Castigados: Tiago Araújo

Convocados:

Gil Vicente

Lesionados: Murillo Souza

Castigados:

Convocados:

--

Famalicão-Boavista (20h30)

Famalicão

Lesionados: Diogo Figueiras, David Tavares, Ivo Rodrigues, Iván Jaime, Alex Nascimento e Rúben Lima (em dúvida)

Castigados: Pedro Brazão

Convocados:

Boavista

Lesionados: Hamache e Reisinho

Castigados: Porozo e Javi García

Convocados: -

--

DOMINGO, 3 DE ABRIL

Marítimo-Tondela (15h30)

Marítimo

Lesionados: Beltrame

Castigados: Matheus Costa e Pelágio

Convocados:

Tondela

Lesionados: Jota Gonçalves e Daniel dos Anjos

Castigados:

Convocados:

--

Moreirense-V. Guimarães (18h)

Moreirense

Lesionados: Sori Mané

Castigados:

Convocados:

V. Guimarães

Lesionados: Thomas Händel e André Almeida

Castigados: Jorge Fernandes

Convocados:

--

Sporting-Paços Ferreira (20h30)

Sporting

Lesionados:

Castigados:

Convocados:

Paços Ferreira

Lesionados: Flávio Ramos, João Vigário, Jorge Silva e Koffi

Castigados: Luiz Carlos

Convocados:

--

SEGUNDA, 4 DE ABRIL

FC Porto-Santa Clara (20h15)

FC Porto

Lesionados: Manafá

Castigados:

Convocados:

Santa Clara

Lesionados: João Afonso e Costinha

Castigados: Anderson Carvalho

Convocados: