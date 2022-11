A 12.ª jornada da Liga arranca já esta sexta-feira, com um duelo no Minho, que opõe o Gil Vicente e o Portimonense.

No sábado, rola a bola em Alvalade, naquele que é o jogo de cartaz da ronda, com o Sporting a receber o Vitória de Guimarães. No mesmo dia, o FC Porto defronta o último classificado, o Paços de Ferreira, no Estádio do Dragão.

Já o Benfica, entra em cena no domingo, no reduto do Estoril.

Vizela-Arouca, Rio Ave-Boavista, Sp. Braga-Casa Pia e Marítimo-Famalicão são outros jogos da jornada, que só termina na segunda-feira, com a receção do Desp. Chaves ao Santa Clara.

Confira, neste artigo em permanente atualização, os lesionados, castigados e quem está em dúvida para cada um dos nove jogos, que pode acompanhar ao minuto, no Maisfutebol.

SEXTA-FEIRA, 4 DE NOVEMBRO

Gil Vicente-Portimonense (20h15)

Gil Vicente

Lesionados: Andrew e Lucas Barros

Castigados:

Portimonense

Lesionados: Carlinhos

Castigados:

SÁBADO, 5 DE NOVEMBRO

Vizela-Arouca (15h30)

Vizela

Lesionados:

Castigados: Raphael Guzzo

Arouca

Lesionados: Yaw Moses e Vitinho

Castigados: Alan Ruiz

FC Porto-P. Ferreira (18h00)

FC Porto

Lesionados: Pepe, Zaidu e Gabriel Veron

Castigados:

P. Ferreira

Lesionados: Luiz Carlos

Castigados:

Sporting-V. Guimarães (20h30)

Sporting

Lesionados: Luís Neto, Chico Lamba, Nuno Santos e Daniel Bragança

Castigados:

V. Guimarães

Lesionados: Maga, Jorge Fernandes e Tomás Handel

Castigados: Safira

DOMINGO, 6 DE NOVEMBRO

Rio Ave-Boavista (15h30)

Rio Ave

Lesionados: Joca e Aziz (em dúvida)

Castigados:

Boavista

Lesionados: Martim Tavares

Castigados:

Sp. Braga-Casa Pia (18h00)

Sp. Braga

Lesionados:

Castigados:

Casa Pia

Lesionados: Carnejy Antoine

Castigados: Afonso Taira

Marítimo-Famalicão (18h00)

Marítimo

Lesionados: Moisés Mosquera, Rafael Brito e Geny Catamo.

Castigados:

Famalicão

Lesionados: Martín Aguirregabiria e Théo Fonseca

Castigados: De La Fuente e Santiago Colombatto

Estoril-Benfica (20h30)

Estoril

Lesionados:

Castigados: Dani Figueira, Pedro Álvaro e João Carvalho

Indisponível: Tiago Gouveia

Benfica

Lesionados: Julian Draxler, Fredrik Aursnes (em dúvida) e Gonçalo Ramos (em dúvida)

Castigados:

SEGUNDA-FEIRA, 7 DE NOVEMBRO

Desp. Chaves-Santa Clara (20h15)

Desp. Chaves

Lesionados: Bruno Langa e Sidy Sarr

Castigados: Guima

Santa Clara

Lesionados: Tomás Domingos, Paulo Henrique, Costinha e Bruno Jordão

Castigados: