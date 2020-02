Fransérgio e Galeno, ambos castigados, além do lesionado João Novais, são baixas nos convocados da equipa do Sporting de Braga para o duelo minhoto frente ao Gil Vicente, na 20.ª jornada a I Liga. No sentido contrário, o médio João Palhinha, impedido no jogo ante o Sporting por estar emprestado pelos leões, consta nos 18 eleitos do treinador Rúben Amorim.

João Novais lesionou-se no treino de quinta-feira, tendo sofrido uma contusão na crista ilíaca. Além do médio português e de Fransérgio e Galeno, ausências são também os lesionados Raúl Silva, Tormena e Eduardo.

Depois de ter sido chamado pela primeira vez para o jogo com o Sporting, no qual não se estreou porque não foi inscrito a tempo, o espanhol Abel Ruiz está de novo na lista de convocados, tal como o médio Samuel Costa, que tem jogado nos sub-23 e, mais recentemente esta época, na equipa B.

O Sp. Braga-Gil Vicente joga-se a partir das 18 horas de sábado, no Estádio Municipal de Braga.