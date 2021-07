O Boavista está a negociar a contratação de Levan Shengelia adiantou o Record e confirmou o Maisfutebol.



O internacional georgiano é um jogador livre desde que terminou contrato com os turcos do Konyaspor e tem uma proposta para ingressar na equipa lusa, ocupando assim a vaga deixada em aberto por Paulinho, médio que rumou ao Al Shabab. Além do jogador de 25 anos, os axadrezados têm ainda interesse em recrutar Vukotic ao Benfica.



Em sentido contrário, Ricardo Mangas está na porta de saída. O lateral-esquerdo é um dos jogadores do plantel das panteras que tem mercado e existem negociações a decorrer com o Bordéus. O emblema francês, propriedade de Gerard López, empresário espanhol-luxemburguês, acionista maioritário da SAD do Boavista, pode ser o próximo destino do jogador formado no Benfica.



Lembre-se que o Boavista está, para já, impedido de inscrever novos jogadores devido a dívidas por liquidar, tal como o nosso jornal noticiou.