Momento: receção e golo de Licá

Minuto 39. O Marítimo tinha acabado de ter uma oportunidade flagrante para abrir o marcador, mas na resposta foi o Belenenses que chegou ao golo. Pontapé longo de Show a lançar Licá que recebeu com a coxa sobre a esquerda e rematou cruzado para o fundo das redes.

Figura: Nilton

Muito ativo no flanco esquerdo em constantes combinações com o tio Silvestre Varela para ganhar profundidade, mas também muito forte a fechar o flanco, sobretudo na segunda parte, na defesa do resultado. Apesar de ter recuado mais depois do golo de Licá, o lateral teve ainda a oportunidade de fazer dois remates, o primeiro até passou perto da trave.

Outros destaques: confira a FICHA DO JOGO e vejo os vídeos dos GOLOS

Silvestre Varela

Uma permanente dor de cabeça para Nanu, com constantes combinações com o sobrinho Nilton, a carregar sobre a ala, à procura de espaços para cruzar para a área ou para desviar para dentro e procurar o remate.

Nanu

Depois de ter marcado dois golos frente ao Paços de Ferreira, Nanu voltou a recuar no corredor para suprimir a ausência de Bebeto, mas não deixou de atacar. Na primeira parte teve dificuldades em subir, face à constante pressão de Silvestre Varela, mas no segundo tempo soltou-se mais e desceu várias vezes pelo corredor, em velocidade, oferecendo profundidade ao ataque da sua equipa.

Show

Determinante na zona central a destruir o jogo do Marítimo, mas também foi dos seus pés que saiu a assistência para o golo solitário de Licá. Um passe longo a lançar o avançado para a área de Amir.

Maeda

Excelente meia-hora do japonês emolduradas com duas oportunidades, em transições rápidas, mas depois foi desaparecendo no jogo e acabou substituído.