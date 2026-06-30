A Liga Portuguesa de Futebol Profissional confirmou esta terça-feira o licenciamento de 33 sociedades desportivas, três das quais com equipas B [Benfica, FC Porto e Sporting], para participarem nas competições profissionais na época 2026/27, incluindo o Estrela da Amadora.

«O anúncio surge após parecer e respetivos fundamentos da Comissão de Auditoria, constituída por dois elementos da Liga Portugal, um da Federação Portuguesa de Futebol, um dos Sindicato de Jogadores e um da Associação Nacional dos Treinadores de Futebol (ANTF)», explica o organismo em comunicado.

Também foram aprovados os estádios onde cada clube vai jogar na próxima temporada. O Casa Pia, por exemplo, vai continuar a jogar no Estádio Municipal de Rio Maior e tem, como alternativa, o António Coimbra da Mota, no Estoril.

O Estádio de Rio Maior poderá ser igualmente casa do Estrela da Amadora, apesar o clube da Reboleira pretender continuar a jogar no seu recinto, o Estádio José Gomes.

No caso do Santa Clara, além de receber os adversários no Estádio São Miguel, nos Açores, poderá igualmente competir no Estádio do Algarve, em Faro/Loulé.

Marítimo e o Académico de Viseu, que regressam à Liga, continuam a jogar nos respetivos recintos habituais, isto é, no Estádio dos Barreiros e no Fontelo.

Já na II Liga, uma série de equipas registou dois estádios para atuarem enquanto anfitriões, como é caso do Tondela que, além do Estádio João Cardoso, pode também jogar em Coimbra, mas também do AVS que se divide entre a Vila das Aves e Matosinhos.

O Torreense também apresenta o Estoril como alternativa, enquanto o Vizela pode ser igualmente anfitrião na Vila das Aves; e o Penafiel também tem o estádio do Paços de Ferreira como disponível para os seus encontros.

O Felgueiras, por seu lado, pode também jogar em Amarante, enquanto o Lourosa tem três recintos à disposição: o seu estádio, Vila Nova de Gaia e Matosinhos.

Referências ainda para o Farense, que se divide entre o São Luís e o Estádio do Algarve; para o Amarante que também pode jogar em Felgueiras; e a Académica que atuará preferencialmente no seu recinto, podendo usar o de Tondela como alternativa.