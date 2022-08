Na véspera do arranque da Liga 2022/23, apresentamos a lista dos jogadores mais valiosos do campeonato português antes do pontapé de saída, com base nos números do Transfermarkt. Uma lista liderada pelo sportinguista Matheus Nunes, avaliado em 35 milhões de euros, e que, nos 25 primeiros, conta apenas um jogador que (ainda) não é de nenhum dos três grandes: Ricardo Horta.

Uma lista que vai, com certeza, sofrer alterações ao longo da temporada, mas que, nesta altura, ressalta um predomínio do Sporting e do FC Porto que dominam os primeiros sete classificados.

Os leões, além de Matheus Nunes (35ME), contam no top-ten com Pote (30ME), Pedro Porro (25ME), Gonçalo Inácio (23ME) e ainda Francisco Trincão (20ME), o primeiro reforço a aparecer neste ranking.

Os dragões, por seu lado, estão representados nos dez primeiros classificados por Otávio (30ME), Diogo Costa (25ME) e Evanilson (22ME). O reforço do FC Porto mais valioso é David do Carmo que aparece no 18.º lugar, avaliado em 15 milhões de euros.

O jogador mais valioso do Benfica, nesta altura, é Julian Weigl (22ME), que ocupa o oitavo lugar e nem tem sido titular com Roger Schmidt, logo seguido por Rafa Silva (20ME). O primeiro reforço dos encarnados neste ranking é David Neres (20ME).

Logo depois dos dez jogadores mais valiosos, aparece Ricardo Horta, do Sp. Braga, avaliado também em 20 milhões de euros e é o primeiro nesta lista que não pertence a nenhum dos três grandes que dominam os 26 primeiros lugares. O segundo também é do Sp. Braga, já no 27.º lugar e dá pelo nome de Al Musrati (12ME).

