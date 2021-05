Com o triunfo em Vila do Conde, o Sporting garantiu a entrada direta para a Liga dos Campeões na próxima temporada.



Com a entrada na fase de grupos da Liga dos Campeões, os leões asseguraram um encaixe financeiro nunca inferior a 23 milhões de euros. A presença entre as 32 equipas valerá à equipa da Amorim um prémio de participação imediato de 15,25 milhões de euros (pagamento de €15,5M + acerto final de 750 mil euros), ao qual irá acrescer um valor de quase 8 milhões de euros.



No entanto, o Sporting pode receber ainda mais dinheiro pela participação na Champions, mediante as classificações das equipas mais cotadas do que o próprio Sporting nos respetivos campeonatos conforme pode ler aqui.



Além disso, esta vitória nos Arcos, permite aos verde e brancos afastarem matematicamente o Benfica da luta pelo título. Ora, os encarnados têm 66 pontos e estão a 13 da liderança quando apenas podem somar 12.