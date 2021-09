Ruben Amorim nunca tinha estado três jogos consecutivos sem vencer desde a sua primeira temporada no Sporting, em 2019/20, quando perdeu o terceiro lugar para o Sp. Braga, na ponta final do campeonato. A pesada derrota diante do Ajax (1-5), na passada quarta-feira, confirmou, assim, uma das piores séries do jovem treinador, somando ao desaire europeu os dois empates consecutivos para a Liga.

Quando visitar o Estoril, segundo classificado da Liga, no próximo domingo, em jogo da 6.ª jornada da Liga, os leões vão cumprir quase um mês sem vencer. A última vitória, em casa, diante do Belenenses (2-0), foi a 21 de agosto e, depois disso, os leões empataram em Famalicão (1-1) e em casa com o FC Porto (1-1), antes da infeliz estreia na Liga dos Campeões.

É o segundo pior registo da era Amorim desde que o treinador sucedeu a Jorge Silas depois da 23.ª jornada da temporada 2019/20. Nessa primeira temporada, o treinador até entrou com o pé direito e somou oito jogos consecutivos sem derrotas (6 vitórias e 2 empates). Uma sensacional recuperação que permitiu ultrapassar o Sp. Braga e chegar ao terceiro lugar que dava acesso direto à fase de grupos da Liga Europa.

No entanto, os leões acabaram por perder o lugar no pódio para os minhotos na ponta final do campeonato, face às derrotas diante do FC Porto (0-2 no Dragão) e do Benfica (1-2 na Luz), com um empate, em casa, diante do V. Setúbal (0-0), pelo meio.

Este foi o pior registo de Ruben Amorim no Sporting, até porque na temporada seguinte, chegou ao título apenas com uma derrota, depois de já ter garantido o título, perdendo na Luz, na penúltima jornada, por 4-3.

Já esta temporada, o Sporting começou por vencer a Supertaça, diante do Sp. Braga (2-1), e depois venceu os três primeiros jogos na Liga antes da segunda série negra de Ruben Amorim, com dois empates e uma derrota. Para já, é o segundo pior registo, mas pode passar para primeiro, caso o campeão não consiga vencer o sensacional Estoril, segundo classificado da Liga, no próximo domingo.