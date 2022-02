Na próxima quarta-feira, o Benfica recebe o Ajax para a Liga dos Campeões, mas Nélson Veríssimo ainda só pensa no jogo desta sexta-feira com o Boavista. Poupar agora para depositar todas as fichas na partida europeia com o Ajax? Nem pensar, até porque, lembra o treinador, a Liga continua a ser prioritária. «Sabemos o que vem a seguir, mas o jogo mais importante para nós é o jogo com o Boavista, tendo em conta os nossos objetivos para esta Liga», vincou.

Pela primeira vez desde a saída de Jorge Jesus do comando técnico do Benfica, o clube da Luz venceu pela primeira vez dois jogos seguidos - Tondela e Santa Clara - mas também chega ao jogo da ronda 23 com um registo algo preocupante: sofreu golos nos últimos cinco jogos.

Veríssimo assumiu que essa dado o preocupa, mas recusou colar a questão ao jogo da próxima semana com a poderosa equipa neerlandesa, que está habituada a golear os adversários e já leva mais 100 golos marcados na presente época.

«Obviamente que é um aspeto que me preocupa mas não me podem preocupar só as questões defensivas. Olhamos para o processo como um todo. Preocupa-me a forma como defendemos, e que já nos levou a sofrer alguns golos, e alguns de bola parada. Preocupa-me a forma como atacamos. Compete-nos olhar para o processo como um todo e perceber onde é que a equipa está bem e onde podemos potenciar essas situações em que a equipa está bem a atacar e a defender. E olhar, pelo lado contrário, para as situações em que a equipa não está tão bem e arranjar estratégias para que nessas situações possamos acrescentar uma mais-valia no comportamento coletivo Reconhecendo esses números, é uma preocupação que nos acompanha desde o início e que vai acompanhar primeiro para o jogo com o Boavista, sabendo que a seguir vem o Ajax, mas não queremos colocar já o foco nesse jogo», referiu.