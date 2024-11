Ruben Amorim viajou, esta segunda-feira, para Manchester, colocando um ponto final num ciclo de quatro anos e meio à frente do Sporting.

Através do canal oficial do clube no Youtube, o Sporting partilhou os bastidores da última semana do técnico ao serviço dos leões, assim como os melhores momentos dos jogos frente a Manchester City e Sp. Braga.

Recorde-se que o Sporting goleou a formação britânica a meio da semana, por 4-1, com destaque para o «hat-trick» de Gyökeres. Já este domingo, carimbaram uma reviravolta épica, diante dos bracarenses, depois de terem estado a perder por 2-0, sendo que viraram o resultado para 4-2, com um «bis» de Conrad Harder.

Veja aqui os melhores momentos da última semana do Sporting: