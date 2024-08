Combinações milimétricas, bolas paradas e até um golo de pontapé de bicicleta. O Vitória carimbou a passagem à 3.ª pré-eliminatória da Liga Conferência Europa com uma goleada no D. Afonso Henriques frente ao Floriana (4-0), confirmando assim a supremacia já evidenciada em Malta. Os golos do triunfo fora, apontados todos na primeira metade.

Bola nos pés de Caio César, cruzamento para o coração da área com o pé esquerdo, para Ricardo Mangas, que com um pontapé de bicicleta assina um grande golo. O quarto do Vitória. O retrato de uma noite tranquila em que os conquistadores não deixaram margens para dúvidas.

Da 1.ª mão chegava uma vantagem de um golo, que apesar de colocar o Vitória na frente, não demonstrava o diferencial entre as duas equipas. Um sintético pouco apelativo serviu de travão, mas esta noite perante mais de 20 mil espetadores no D. Afonso Henriques a história foi outra.

O vice-campeão de Malta saiu de Guimarães sem qualquer remate ou qualquer movimentação ofensiva digna de registo. Em sentido inverso, aos onze minutos o Vitória já vencia por duas bolas a zero, depois de ter enviado uma bola ao ferro - enviou três durante o jogo. Sem Jota, transferido para o Nottingham Forest, foi Kaio César o substituto.

E foi precisamente o brasileiro a abrir o ativo e a encaminhar a goleada, respondendo afirmativamente à chamada. Jorge Fernandes marcou pouco depois na sequência de um canto em que se limitou a desviar, sem grande oposição, na pequena área, antes de entrar em cena Mangas com o papel de protagonista.

Depois de assistir para o primeiro golo, o lateral adaptado a extremo, bisou na partida com o tal golo que serve de espelho a este jogo. Na estreia de Rui Borges em jogos oficiais em casa, os 4-0 ao intervalo arrumavam com a questão, ficando apenas a dúvida quanto aos números finais.

Na segunda metade houve tempo para Telmo Arcanjo regressar oficialmente aos relvados catorze meses depois de se ter lesionado, estreando-se com a camisola vitoriana depois de ser contratado em maio do último ano. Ainda assim, as redes não abanaram na segunda metade, fixando-se o resultado final nas quatro bolas a zero. Bruno Gaspar e Samu ainda fizeram abanar a baliza sul, com remates aos ferros, mas sem o sucesso pretendido

O Vitória de Guimarães marca encontro com os suíços do FC Zurique na 3.ª pré-eliminatória da Liga Conferência, estando 1.ª mão marcada para de hoje a oito dias no país da Europa central.