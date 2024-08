A FIGURA: Mangas

Dois golos e uma assistência na folha de serviço conferem a Ricardo Mangas papel de destaque. A nota artística que emprestou ao jogo, inclusive com um golo de pontapé de bicicleta, dissipa qualquer dúvida. O lateral que tem jogada mais adiantado no terreno, a extremo, demonstrou rendimento na movimentação ofensiva da equipa montada por Rui Borges.

O MOMENTO: golo de Kaio César desbloqueou (8’)

Já depois de atirar uma bola ao ferro, o Vitória entrou em jogo à procura de um golo que derrubasse a eventual resistência maltesa. Apenas foi necessário esperar oito minutos. Passe de Tiago Silva para Mangas da esquerda, que de primeira fez o cruzamento para Kaio César finalizar em voo de cabeça. O início da goleada.

OUTROS DESTAQUES

Tiago Silva

Omnipresente. O médio esteve em todo o lado, jogou e fez jogar. Faz o passe de rutura para o primeiro golo e marca o canto para o segundo, sendo o municiador da boa prestação dos vimaranenses.

Kaio César

Com a responsabilidade de render Jota Silva, o extremo marcou logo aos oito minutos ao aparecer bem na área. Mexido no ataque, faz o cruzamento de pé esquerdo para a bicicleta de Mangas. Mexeu com o jogo, sendo um dos mais irreverentes.

Mafoumbi

Apesar de encaixar quatro golos, o guarda-redes congolês do Floriana ainda fez algumas defesas. Fez o que pôde perante a inequívoca superioridade dos vimaranenses.

Bruno Gaspar

Poupado no sintético maltês, o lateral ocupou o lado direito da defesa exibindo-se a um bom nível. Integrou várias vezes o ataque, fazendo uma assistência para golo e enviando uma bola ao travessão.