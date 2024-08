Declarações de Rui Borges, treinador do Vitória de Guimarães, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o triunfo (4-0) frente ao Floriana, que coloca os vimaranenses na próxima fase da competição:

«Queríamos entrar fortes, decidir a eliminatória o mais rápido possível, porque sabíamos que quanto mais demorássemos o a marcar mais o adversário poderia acreditar. Fomos bastante competentes, era o que queríamos, a equipa foi rigorosa, chegámos ao golo com qualidade e com mérito. Estou feliz, a equipa deu a reposta que queríamos, não queríamos deixar que o adversário pensasse sequer que podia passar a eliminatória. Fomos competentes e muito sérios de início ao fim do jogo, foi o que fizemos, com qualidade. Tenho de agradecer a moldura humana que tivemos, foi fantástica, mesmo o adversário sentir o ambiente é diferente, para mim também é, é impossível não sentir na pele o que é o início do jogo, foram importantes, que assim continue».

[Estreia de Telmo Arcanjo] «O Telmo é um miúdo que todos acreditamos muito, vem de um ano a trabalhar imenso contra a lesão. Tem treinado muito bem, precisa de confiança, para termos o verdadeiro Telmo a 100 por cento. Acreditamos muito nele, não tenho dúvidas nenhumas que no futuro se vai falar do Telmo, é um menino que precisa dessa confiança, que vai conseguir aos poucos. As substituições foram por aí, gerir minutos, para ter equilíbrio, infelizmente não dá para todos. Resposta muito boa com toda a gente ligada ao jogo».

[Mangas a extremo] «É um miúdo que conheço bem, foi meu jogador no primeiro ano de sénior. Cresceu muito, está um jogador diferente, melhor do que o que já era. Jogava numa linha de três, estava exposto a profundidades, às vezes a malta olha e quer o Kaio, mas o Mangas consegue ser vertical, muito agressivo a entrar no último terço. Tem coisas que não dá como um extremo de raiz, mas não deixa de ter qualidade para o fazer. Vai jogar também na posição dele, está uma boa luta com o João Mendes, estou feliz com a reposta dele. Deu uma boa reposta, como tem dado, por isso é que continua a jogar e fará mais golos».

[Zurique] «Sentimento de que este o jogo já passou e agora temos de nos focar no Zurique, uma equipa que vai exigir outras coisas. Uma palavra para o Floriana, teve de lutar, como disse, se está aqui é porque tem qualidade. Tínhamos de passar o Floriana, ainda nem olhei para o Zurique, apesar de na estrutura já termos gente a trabalhar nisso. Acredito que dará outras coisas, exigirá mais de nós, não será idêntico. Acredito que continuaremos a ter dificuldades, mas acredito que daremos uma boa resposta. Amanhã debruço-me sobre o Zurique a sério, será mais exigente, mas não podemos perder a nossa ambição e nosso desejo. Tenho a atitude que estamos a ter, iremos ser felizes com toda a certeza».