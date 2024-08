Jota Silva foi aplaudido de pé e o Estádio D. Afonso Henriques entoou o seu nome, mas o internacional português não esteve pressente naquela que foi a espécie de despedida.

O extremo mudou-se para o Nottingham Forest, a oficialização ocorreu esta quinta-feira, e Jota Silva pediu para estar presente em Guimarães. O pedido foi acedido, mas o voo acabou por atrasar e o jogador não conseguiu estar presente no Estádio D. Afonso Henriques, acabando por gravar um vídeo no aeroporto de Manchester.

«Queria muito estar aí para me despedir, para sentir outra vez o vosso carinho», referiu Jota Silva no vídeo que foi passado ao intervalo nos ecrãs do estádio no decorrer do intervalo.

Jota chegou mesmo a emocionar-se. «Vamos seguir um caminho cada um para seu lado, mas vou ser sempre um vitoriano. Vou ser sempre uma pessoa que vai estar a torcer pelo clube. Quando cheguei, não conhecia bem o clube. Hoje, saio daí um total vitoriano e vimaranense. É difícil despedir-me de uma casa que me habituei a que seja minha. Levo uma família. Agradeço a toda a gente que trabalha no clube. Foi incansável comigo nestes dois anos. Agradeço aos meus colegas, pelo que fizeram por mim. Agradeço-vos por nunca deixarem que o apoio nos faltasse».

«Fizeram com que cumprisse um sonho de criança, que era o de defender o meu país. Foi na nossa casa que eu consegui concretizar isso. Agradeço-vos do fundo do coração. A partir de hoje, estarei a ajudar o clube a partir de fora da maneira que conseguir. Vou ser sempre um vitoriano de corpo e alma. Daqui para a frente, o clube vai ser melhor, eu vou ser melhor. A única coisa que desejo é o melhor para todos. São a minha família e vão ser sempre», disse.