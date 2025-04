José Gomes Mendes renunciou, na noite desta sexta-feira, à presidência da Mesa da Assembleia Geral (MAG) da Liga, na sequência da vitória de Reinaldo Teixeira nas eleições o mandato intercalar 2025-2027.

Fonte oficial da candidatura do antigo governante confirmou que a carta de renúncia já foi submetida, a cinco dias da tomada de posse do novo líder.

Reinaldo Teixeira, presidente da Associação de Futebol do Algarve entre 2019 e 2025 e coordenador dos delegados da Liga, é o sucessor de Pedro Proença. Acumulou 42 dos 52 votos (81 por cento), contra os dez (19 por cento) de José Gomes Mendes.

O gestor, de 61 anos, vai ser o 11.º presidente da Liga no remanescente do quadriénio 2023-2027.

De saída da Liga está José Gomes Mendes, de 63 anos, que tinha reassumido a chefia da MAG em junho de 2023, após uma passagem inicial de 2014 a 2015, e teve funções similares no Sp. Braga. Foi também secretário nos governos de António Costa, primeiro de Adjunto e do Ambiente e, depois, da Mobilidade e do Planeamento.