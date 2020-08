O médio do Sp. Braga, Fransérgio, afirmou esta segunda-feira que o Sporting de Braga vai trabalhar com vista a conseguir o terceiro lugar na época 2020/2021, que dá acesso às eliminatórias de apuramento para a Liga dos Campeões.

«Vamos trabalhar para isso», respondeu o jogador de 29 anos, em declarações antes do primeiro treino da pré-época, sobre um posto que os arsenalistas conseguiram em 2019/2020, na última jornada, depois de vencerem o campeão FC Porto.

O antigo jogador do Marítimo elogiou o novo treinador, Carlos Carvalhal, rotulando-o de «ambicioso» e lembrando o «excelente trabalho» que este fez no Rio Ave. Em simultâneo, destacou Nico Gaitán e André Castro, reforços para esta temporada, como «jogadores importantes» e com «história em Portugal», respetivamente no Benfica e no FC Porto. «São boas contratações, grandes jogadores, [temos] um pouco mais de experiência e estamos preparados para tudo», assinalou.

Questionado mais além sobre as ambições na I Liga, nomeadamente se o ano de centenário do clube, em 2021, pode ser o do título nacional, Fransérgio mostra cautela. «Vamos jogo a jogo, vamos pensar no primeiro jogo, que é dia 20 [de setembro] e, quem sabe, mais lá para a frente, com mais vitórias, chegamos ao nosso objetivo», pontuou.

Primeiro treino com 25 jogadores

No primeiro treino dos arsenalistas, subiram ao relvado do Estádio Municipal de Braga 25 jogadores, quatro deles guarda-redes. Tormena, Sequeira, Galeno e os reforços Al Musrati e Schettine não integraram o grupo de início, alguns a tratar problemas físicos, mas o clube informou que os mesmos iriam subir ao relvado mais tarde. Já Rui Fonte é o caso mais urgente a nível clínico, uma vez que recupera de grave lesão no joelho esquerdo.