Marko Grujic aproveitou a presença do Estrela Vermelha em Portugal para ir visitar a equipa onde se formou na terra natal, antes de sair para o Liverpool. O jogador do FC Porto deslocou-se ao hotel onde está instalada a equipa sérvia, que esta quinta-feira defronta o Sp. Braga, em jogo da Liga Europa, para confraternizar com os compatriotas.

O clube sérvio deu conta da visita nas suas plataformas digitais. «Marko Grujić, filho de Estrela Vermelha, mostrou mais uma vez que está sempre com o seu clube. O nosso ex-jogador visitou-nos em Braga e apoiou a equipa antes do desafio desta noite», escreveu o clube de Belgrado.

Uma visita em momento oportuno, uma vez que o Sp. Braga, depois do determinante jogo com o Estrela Vermelha, vai ao Dragão, no próximo domingo, defrontar o FC Porto em jogo da 14.ª jornada da Liga.