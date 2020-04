Tiquinho Soares vai mesmo ter de cumprir três jogos de castigo nas competições europeias depois do Conselho de Disciplina da UEFA ter rejeitado o recurso apresentado pelo FC Porto.

O avançado brasileiro foi expulso, com vermelho direto, na derrota diante do Bayer Leverkusen (3-1), a 27 de fevereiro, e, mais tarde, punido com três jogos. Castigo agora confirmado pelas instâncias de disciplina da UEFA.

O organismo que rege o futebol europeu confirmou ainda a aplicação de multas ao FC Porto devido a irregularidades nos jogos com os Young Boys (5,750 euros), Feyenoord (16 mil euros) e Bayer Leverkusen (28 mil euros).