O ambiente foi tenso na pedreira no final do jogo que opôs o Sp. Braga ao Qarabag, do Azerbeijão, no qual a equipa portuguesa foi derrota por quatro bolas a duas. Equipa e treinador foram muito contestados.

No final do encontro o coro de assobios foi generalizado, assim como os lenços brancos em ambas as bancadas, bem visíveis, em contestação ao técnico Artur Jorge, que começaram a ser notados no decorrer do encontro com o evoluir do marcador.

Após o apito final a contestação subiu de tom, os jogadores foram apupados pelos adeptos. Mesmo assim, a equipa foi junto dos adeptos para a saudação habitual, Matheus ainda levantou os braços para a tal saudação, mas que não chegou a acontecer.

Estiveram no Estádio Municipal, segundo os números oficiais divulgados pelo Sp. Braga, 12.122 espetadores a assistir a este jogo do play-off da Liga Europa.