A Liga informou, este sábado, que aceitou as candidaturas de Reinaldo Teixeira e José Mendes à presidência do organismo.

Através de um comunicado, a Liga refere que foram apresentadas «duas candidaturas às eleições» e que foi verificada a regularidade de ambas, por parte do Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Pedro Costa Azevedo.

Recorde-se que as eleições estão marcadas para o dia 11 de abril, entre as 10h e as 13h, no auditório da Arena Liga Portugal, no Porto.