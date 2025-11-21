A Liga Portugal anunciou nesta sexta-feira novos embaixadores, com a integração dos antigos jogadores Adrien Silva, Artur Moraes, Barroso, Erwin Sanchez, Mantorras e Nani, dos antigos árbitros Jorge Sousa e Olegário Benquerença, do treinador Nelo Vingada e dos delegados Manuel Castelo e Ricardo Coelho.

Em julho, o lote de embaixadores havia recebido 20 «reforços»: Afonso Figueiredo, Meyong, André André, António Folha, Antunes, Carlitos, Derlei, Eliseu, Flávio Meireles, Hassan Nader, Hugo Almeida, João Tomás, Jorge Cadete, Fejsa, Manuel Fernandes, Mário Jardel, Nuno André Coelho, Paulo Madeira, Pedro Mendes e Ruben Micael.

Assim, a Liga Portugal conta com mais de 60 embaixadores, nomes que se juntam a Alan, André Almeida, Beto Pimparel, Beto Severo, Bruno Alves, Chaínho, Costinha, Dimas, Edinho, Fernando Meira, Helton, João Pinto, Jorge Andrade, Kléber, Luís Boa Morte, Maniche, Marco Caneira, Maxi Pereira, Nelson Pereira, Nuno Assis, Nuno Capucho, Nuno Gomes, Nuno Valente, Paulo Futre, Quim, Ricardo Quaresma, Ricardo Rocha, Silvestre Varela, Sílvio, Simão Sabrosa, Tarantini e Ukra.