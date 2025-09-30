A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) aprovou o Relatório de Atividades e Contas da época 2024/25, esta terça-feira, com um resultado operacional positivo de cerca de 230 mil euros, ou seja, menos de dez por cento do exercício anterior.

O documento, que espelha o trabalho da anterior direção, liderada por Pedro Proença, mas também da nova gestão de Reinaldo Teixeira (de abril a junho), foi validado por 27 SAD’s na Assembleia Geral, que decorreu no Porto. Houve 25 votos a favor, duas abstenções (FC Porto e Académico de Viseu) e seis clubes não estiveram representados na sede do organismo (Benfica, Nacional, Rio Ave, Tondela, União de Leiria e Lusitânia Lourosa).

A diminuição do resultado operacional, que em 2023/24 tinha sido de 2,6 milhões de euros, reflete o impacto financeiro do investimento no novo edifício-sede do organismo, a Arena Liga Portugal.

Importa lembrar que as contas do último exercício incorporam uma receita extraordinária de cerca de dois milhões, resultante de uma permuta de terrenos e de um contrato de apoio com a Câmara Municipal do Porto, que evitou que as contas entrassem no «vermelho».

«Essa operação contabilística foi fundamental para termos resultados positivos. Sem ela, seriam negativos. É um desafio gerir uma instituição com esta dimensão. Temos de ser cuidadosos com os custos e aumentar receitas. Já reduzimos cerca de dois milhões em despesas e conseguimos perto de 1,3 ME em novos patrocínios», disse Reinaldo Teixeira.

A Liga de clubes prevê que as contas de 2025/26 já reflitam receitas globais superiores a 31,8 milhões, as maiores da história do organismo.

A assembleia aprovou ainda, por unanimidade, a proposta de imputação do saldo positivo da exploração comercial das competições profissionais e a afetação de verbas orçamentais não utilizadas a um fundo de apoio ao suporte tecnológico, criado em 2017, ao qual as SAD’s poderão candidatar-se.

