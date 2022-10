A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) estabeleceu um protocolo de colaboração com a Pro League dos Emirados Árabes Unidos, que vai permitir reforçar a notoriedade do seu trabalho a nível internacional.

«Na reunião, foram debatidas as possibilidades de cooperação para o futuro, tendo sido possível avançar para o estabelecimento de um protocolo de colaboração entre ambas as entidades, abrangendo várias áreas de desenvolvimento do futebol que permitirão à Liga Portugal consolidar o seu caminho de internacionalização», esclarece a LPFP.

Em curta nota no seu site, a Liga revela que a reunião decorreu no Dubai, à margem do encontro anual da World Leagues Forum, juntando Pedro Proença, presidente da LPFP, com Abdulla Naser Al Junaibi, responsável da Liga dos Emirados.