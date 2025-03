O anuário da Liga Portugal, elaborado em parceria com a consultora EY, considera fundamental os clubes realizarem investimento nos estádios, o que fomentará uma maior afluência de público no futebol profissional.

Para que isso seja possível, o presidente da EY Ricardo Farinha apontou a uma mais justa distribuição das receitas das apostas desportivas, o que trará mais dinheiro aos clubes e mais disponibilidade para investir.

«O investimento em infraestruturas é essencial e os clubes percebem isso. Mesmo tendo dificuldades financeiras, vão fazendo melhorias nos seus estádios. Isso pode ser feito de várias formas», referiu.

«Uma que faz todo sentido é olhar para as receitas das apostas desportivas, cuja maior parte não vai para os clubes, e fazer uma repartição diferenciada, que permita usá-las para aumentar e melhorar as infraestruturas.»

Na época passada, 4,2 milhões de adeptos assistiram a jogos da I e II Ligas nos estádios, numa subida de 10 por cento face a 2022/23. Destes 4,2 milhões de espectadores, 3,7 milhões referem-se à Liga e 556 mil à II Liga, ocasionando ocupações médias de 66 e 23 por cento, respetivamente.

As 306 partidas do escalão principal contaram, em média, com uma afluência de 12.117 espetadores, sendo que Benfica, FC Porto e Sporting conjugaram 62 por cento das assistências.

«Depois, é preciso saber fazer e acho que os clubes têm estado a fazer esse trabalho de atrair os adeptos para o clube da sua terra. Em vez de invariavelmente sermos todos adeptos de três clubes em Portugal, apoiarmos cada vez mais os clubes locais», adiantou Ricardo Farinha.

A revisão do modelo de repartição das receitas das apostas desportivas, de resto, é uma das soluções apontadas no anuário para reduzir as despesas de contexto, a par da redução da carga fiscal do setor.

«Tem muito a ver com o IRS, que é uma carga pesadíssima. O ideal seria haver uma taxa particular para a indústria do futebol. Por exemplo, temos de gastar o dobro em Portugal face ao que se paga em bruto pelo mesmo atleta em Itália para que este receba o mesmo valor líquido», referiu.

«Isso traz imediatamente uma desvantagem competitiva gigante. Dentro da Europa, há diferenças significativas e é preciso entendê-las e tentar corrigi-las.»

Refira-se, por fim, que o anuário estabelece sete desafios para o desenvolvimento da atividade do futebol profissional em Portugal. Esses sete desafios são a aproximação ao adepto, precisamente, o desenvolvimento e a internacionalização da marca, a valorização das sociedades desportivas, o impulsionamento do futebol feminino, a redução dos custos de contexto e a comercialização centralizada dos direitos audiovisuais dos jogos.

«Não é centralizar por centralizar, mas porque irá seguramente melhorar o futebol e trará mais receitas, sobretudo para os clubes mais pequenos. Em nenhuma outro campeonato europeu se vê as receitas televisivas concentradas em três clubes, pois estão muito mais repartidas», lembrou Ricardo Farinha.

«Se conseguirmos ter melhores clubes de forma global, e não só nos primeiros três ou quatro classificados, seguramente haverá melhor futebol. É preciso que todos percebam que só têm a ganhar se trabalharem juntos para aumentar este produto e a forma como o futebol é vendido.»