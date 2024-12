O início de 2025 promete ser animado na Federação Portuguesa de Futebol e na Liga Portugal. Isto porque Pedro Proença vai anunciar em breve a candidatura à presidência da Federação e deixar livre o lugar de presidente da Liga.

Nesse sentido, segundo foi possível saber, os quatro grandes já trabalham em conjunto para encontrar uma solução de consenso que possa assumir a presidência da Liga e substituir Pedro Proença.

Nesta altura há dois nomes na calha para o fazer.

O primeiro é João Fonseca, gestor e atual executivo da FIFA, com um vasto currículo em várias áreas da indústria do futebol, particularmente em áreas estrategicas como os direitos de transmissão. Foi recentemente nomeado para o Conselho Nacional do Desporto pelo Ministerio da Economia.

O segundo nome é Reinaldo Teixeira, presidente da Associação de Futebol do Algarve e coordenador dos delegados da Liga, que é também membro do conselho consultivo do Instituto Português da Juventude.

Reinaldo Teixeira já anunciou, inclusivamente, que será candidato à liderança da Liga quando Pedro Proença sair do organismo. João Fonseca mantém-se em silêncio.

Ora a verdade é que os dois nomes já falaram com vários clubes, inclusivamente com os quatro grandes (Sporting, Benfica, FC Porto e Sp. Braga), que durante a semana passada mantiveram conversas com ambos.

Para já continua tudo em segredo, até porque Pedro Proença ainda não anunciou a saída para ser candidato à Federação, mas quando o fizer é preciso ser rápido a encontrar um substituto. Por isso já há conversas a decorrer e a vontade de ter um nome que seja consensual entre os quatro clubes grandes da Liga.