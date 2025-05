Os líderes dos emblemas da Liga e da II Liga reuniram-se esta quarta-feira para a XV Cimeira de Presidentes, a primeira sob a presidência de Reinaldo Teixeira.

No final do encontro, a Liga Portugal partilhou conclusões sobre os temas debatidos, tais como a ligação com a Federação Portuguesa de Futebol, o plano financeiro da Liga, a gestão da Arena Portugal, a centralização dos direitos televisivos, os seguros desportivos e os quadros competitivos.

Ficou definido que os procedimentos entre a Liga e a FPF deverão ser uniformizados e facilitados, estabeleceu-se a forma de distribuição das receitas das apostas desportivas provenientes de apostas sobre ligas estrangeiras e também a recuperação do programa de prevenção da combinação de resultados.

Quanto ao plano financeiro da Liga Portugal, foi avaliado o impacto da perda de recursos humanos e discutido o «desvio significativo no investimento do Arena Liga Portugal (de 17,5 milhões de euros para 26,4 milhões de euros)».

As SAD’s também deram poder a Reinaldo Teixeira para arrendar o 5.º piso do edifício da Liga Portugal e existiu uma reflexão sobre o atual quadro competitivo, analisando as propostas de alteração.

Quanto ao tema da centralização dos direitos audiovisuais, foi feito um ponto de situação, com os presidentes a destacarem «a importância de celeridade». Os líderes das SAD’s identificaram ainda temas críticos a trabalhar a curto prazo e discutiram os desafios da chave de repartição.

A próxima Cimeira de Presidentes ficou marcada para novembro de 2025.