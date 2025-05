A Liga anunciou esta quinta-feira que a atual temporada já garantiu aquele que é, desde já, o melhor registo de assistências em jogos na história da I Liga.

Ainda com 18 encontros por se disputar, o escalão máximo do futebol nacional registou 3.521.243 adeptos que assistiram às 288 partidas no estádio, até à 32.º jornada.

O anterior recorde tinha sido registado na temporada passada, que ditava 3.464.803 de espectadores nos estádios à 32ª jornada.

Em comunicado no site oficial, a Liga Portugal agradeceu pelo trabalho realizado.

«Este marco histórico resulta do trabalho conjunto de todos os agentes. A Liga Portugal agradece, por isso, a todos os envolvidos, desde as Sociedades Desportivas, aos seus parceiros e, de forma muito especial, aos adeptos, que continuam a afirmar-se como parte essencial da vitalidade e emoção do nosso Desporto».