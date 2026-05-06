O presidente da Liga Portugal, os Diretores Executivos e o Presidente da FPF, Pedro Proença, reuniram-se em Lisboa, esta quarta-feira, com a ministra da Cultura, Juventude e Desporto, o ministro da Administração Interna e com o Secretário de Estado do Desporto, num encontro centrado no reforço das medidas de prevenção e combate à violência no desporto.

A Liga Portugal aproveitou para apresentar a redução de 37 por cento de casos associados à violência nos jogos dos escalões profissionais.

«Esta redução comprova a liderança da Liga Portugal no que diz respeito a soluções de combate às várias formas de violência no futebol, feita em estreita articulação com as Sociedades Desportivas e com as forças de segurança.»

«Reforçámos o nosso compromisso com o combate – que é de todos – com iniciativas concretas, como a campanha "Pirotecnia ilegal não é apoiar o teu clube", sendo também de destacar a iniciativa "12.º Jogador", que promove uma cultura de respeito, responsabilidade e fair play», sublinhou Reinaldo Teixeira, presidente da Liga Portugal.