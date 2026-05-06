Liga Portugal sublinha esforço conjunto no combate à violência
Nesta temporada houve um decréscimo de 37 por cento de incidentes registados no futebol profissional
Nesta temporada houve um decréscimo de 37 por cento de incidentes registados no futebol profissional
O presidente da Liga Portugal, os Diretores Executivos e o Presidente da FPF, Pedro Proença, reuniram-se em Lisboa, esta quarta-feira, com a ministra da Cultura, Juventude e Desporto, o ministro da Administração Interna e com o Secretário de Estado do Desporto, num encontro centrado no reforço das medidas de prevenção e combate à violência no desporto.
A Liga Portugal aproveitou para apresentar a redução de 37 por cento de casos associados à violência nos jogos dos escalões profissionais.
«Esta redução comprova a liderança da Liga Portugal no que diz respeito a soluções de combate às várias formas de violência no futebol, feita em estreita articulação com as Sociedades Desportivas e com as forças de segurança.»
«Reforçámos o nosso compromisso com o combate – que é de todos – com iniciativas concretas, como a campanha "Pirotecnia ilegal não é apoiar o teu clube", sendo também de destacar a iniciativa "12.º Jogador", que promove uma cultura de respeito, responsabilidade e fair play», sublinhou Reinaldo Teixeira, presidente da Liga Portugal.