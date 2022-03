O presidente da Liga, Pedro Proença, marcou presença na tomada de posse de Frederico Varandas como presidente do Sporting.



À margem da cerimónia, o dirigente abordou alguns dos episódios mais recentes em estádios portugueses, como a 'chuva' de tochas provocada pelos adeptos do Benfica ou os atos racistas dirigidos a Lincoln no jogo entre o Sp. Braga e o Santa Clara, frisando que tudo o que aconteceu não é responsabilidade total do futebol.



«A Liga tem estado na primeira linha no repúdio ao que tem sido a violência. Houve uma série de medidas que apresentámos ao antigo Ministro da Administração Interna, estamos a aguardar que o novo Executivo tome posse, porque estamos verdadeiramente preocupados com o que se está a passar. Isto não é responsabilidade do futebol. É responsabilidade daquilo que tem a ver com a Administração Interna. O que tem acontecido no passado recente não pode voltar a acontecer. Isto não é um fenómeno do futebol. É um fenómeno da administração pública e que o Executivo tem de enfrentar de forma clara e objetiva», referiu, em declarações aos jornalistas.



Pedro Proença pediu uma reflexão sobre o facto de o campeonato português ser um dos piores com menor tempo útil de jogo.



«É uma preocupação para nós, que defendemos o produto. Tem de haver uma reflexão de todos - jogadores, treinadores, árbitros, organizações – e temos de tornar o produto mais rentável. Algumas experiências têm sido feitas e vão ser feitas para ultrapassar isso», disse.



Confrontado com a tensão que existe entre Frederico Varandas e Pinto da Costa, o presidente da Liga assegurou que «os clubes estão mais unidos do que nunca», lembrando a recente cimeira de presidentes. Por último, Proença admitiu que há muito a fazer «no combate à violência e xenofobia».



«É um pedido responsável [de Varandas acerca da colabração de várias entidades] para todos nós dirigentes que temos responsabilidade sobre o desporto. Há sempre momentos de reflexão e temos que saber cuidar do desporto de forma geral e do futebol em particular. Há muito a fazer no combate à violência, xenofobia. Obriga-nos a esta reflexão continuada para termos no futuro um futebol melhor. Todos juntos [clubes e instituições] valemos mais juntos do que de forma individual. Falamos de um negócio e atividade que nos deve juntar. Essa é certamente a visão do Sporting e de Frederico Varandas» concluiu.